François Autain, ancien ministre de François Mitterrand, est décédé

publié le 22/12/2019 à 21:57

L'ancien député et sénateur François Autain, ministre sous la présidence de François Mitterrand, est décédé ce samedi 21 décembre à l'âge de 84 ans, ont annoncé sa famille et des membres de sa famille politique ce dimanche.

"François Autain, notre ancien collègue et camarade, nous a quittés hier. C'est avec tristesse et émotion que nous avons appris cette nouvelle. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches", a indiqué le groupe socialiste du Sénat, saluant "un humaniste attaché aux valeurs fondamentales de la gauche".

"Mon oncle François Autain, auquel je dois beaucoup et que j'ai tant aimé, nous a quittés cette nuit. Nous partagions, entre autre, la passion pour la politique. Je ressens une immense tristesse", a de son côté écrit la députée LFI Clémentine Autain, nièce de l'ancien ministre, secrétaire d'État dans les trois gouvernements de Pierre Mauroy entre 1981 et 1983.

Maire de Bouguenais (Loire-Atlantique) de 1971 à 1993, François Autain a également été parlementaire pendant une trentaine d'années, membre successivement du Parti socialiste, du Mouvement républicain et citoyen et du Parti de gauche. Il a notamment présidé la mission d'information du Sénat sur le Mediator.