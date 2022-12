France-Maroc : qui est ce soldat blessé au Sahel que Macron a emmené pour assister au match ?

Un match et une visite remplie de symbole. Mercredi 14 décembre, Emmanuel Macron s'est rendu au Qatar pour assister à la demi-finale entre la France et le Maroc. Quelques minutes après la victoire des Bleus, le chef de l'État s'est rendu dans le vestiaire français. Ce jeudi, on apprend qu'il n'a pas fait le déplacement seul.

En effet, le président de la République était accompagné d'un soldat grièvement blessé au Sahel, comme le confirme la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra au micro de RTL jeudi. "C'est un très, très beau symbole. C'est un soldat qui a perdu ses deux jambes et qui a failli mourir", explique-t-elle. Selon la ministre, le militaire appartenait aux forces spéciales, déployées dans le cadre de l'opération Barkhane.

"Il a pu être sauvé in extremis grâce à ses pairs. Le Président est resté très proche de lui. Il avait envie de lui donner cette capacité à vivre ce moment d'émotion et de bonheur", poursuit la ministre. Et de conclure en rapportant "un moment extrêmement fort" : "Il se trouve que ce garçon habite à Bayonne. Didier Deschamps est lui-même de Bayonne, il y a eu un petit moment entre eux deux extrêmement émouvant", raconte Amélie Oudéa-Castera.

