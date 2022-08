Les infos de 6h - Mali : que faut-il retenir de l'opération Barkhane ?

Au Mali, quatre paramilitaires de la force Wagner ont été tués par un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. C'est en tout cas ce qu'affirme ce dernier, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM). C'est donc dans ce contexte de tension que l'Élysée a annoncé lundi 15 août qu'il n'y avait plus le moindre soldat français sur place.

Des troupes restent postées dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme, ce qu'on appelle l'opération Barkhane. Pour autant le départ du Mali marque un vrai tournant, 9 ans après le lancement de cette opération d'envergure en 2013. C'est la plus grosse opération extérieure de la France. Il faut dire que la zone où elle devait se déployer à son lancement était immense, 4.000 kilomètres d'est en ouest, 1.600 du nord au sud.

Au plus fort du déploiement, Barkhane aura compté 5.500 hommes en même temps sur le terrain, mais au total, si vous prenez en compte les relèves, les roulements, on peut estimer qu'environ 125.000 militaires français auront servi au Sahel ces neuf dernières années pour mener plus d'une centaine d'opérations de combats sur le terrain. Les moyens déployés sont gigantesques : près d'un milliard d'euros par an.

Le bilan humain est lourd également, en neuf années de présence au Sahel, la France aura perdu 59 de ses soldats, dont 13 dans la seule collision de deux hélicoptères au Mali le 27 novembre 2019. Le Mali, que vient de quitter Barkhane mais 2.500 hommes restent toujours déployés au Niger, au Tchad ou encore au Burkina Faso.

Rentrée scolaire - Ça ne surprendra personne, la rentrée scolaire va coûter plus cher cette année. Les fournitures coûtent un peu plus de 4% de plus que l'an dernier. C'est ce que révèle une étude de Famille de France qu'RTL s'est procuré.

Incendies - Le ministre des comptes publics Gabriel Attal annonce des aides pour les victimes des feux partout en France. Cette "cellule incendie" selon les mots du gouvernement, doit être mise en place d’ici la semaine prochaine.

Championnats d'Europe multisports - La moisson de médailles se poursuit pour nos athlètes français, 4 nouvelles médailles lundi, toutes en cyclisme sur piste.

