Coupe du monde au Qatar : critiqué, Emmanuel Macron assume et maintient sa position

Assumer coûte que coûte. Au lendemain de la victoire de l'équipe de France face au Macron, en demi-finale du Mondial, Emmanuel Macron a tenu à couper court aux critiques d'une partie de l'opposition quant à sa présence au stade pour encourager les Bleus.

Un nouvel élément est venu relancer le débat sur la présence du président de la République au Qatar : l'enquête en cours sur des soupçons de corruption au Parlement européen. "J'assume totalement", a répondu Emmanuel Macron en arrivant au sommet européen à Bruxelles. "J'étais il y a quatre ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar", a-t-il ajouté.



Selon le chef de l'Etat, son engouement est à l'image de celui des Français. "Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient : 'On va pas suivre, on boycotte à la télévision'. Les chiffres sont là", a-t-il ajouté en référence aux très fortes audiences sur le petit écran malgré les appels à boycotter le Mondial au Qatar.

Il faut reconnaître que le Qatar l’organise très bien cette Coupe du monde Emmanuel Macron

Passionné de football et fervent supporter de l'OM, Emmanuel Macron a une nouvelle fois encouragé les hommes de Didier Deschamps dans la dernière ligne droite de la compétition. "On aime notre équipe nationale, on est fier d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout, a-t-il lancé. Maintenant je croise les doigts pour dimanche !".

Quant à la polémique sur les conditions de travail des ouvriers qui ont bâti les stades, ainsi que la question des droits de l'Homme, Emmanuel Macron a répondu : "Le sport doit rassembler (…) Il faut reconnaître que le Qatar l’organise très bien cette Coupe du monde, ne mégotons pas sur notre plaisir, nous sommes en finale".

