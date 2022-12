Les Bleus sont en finale de la Coupe du monde, pour la 4e fois de leur histoire. Mercredi 14 décembre, le président de la République Emmanuel Macron était en tribune pour suivre la demi-finale entre les Bleus et le Maroc. L'équipe de Didier Deschamps s'est imposée 2 buts à 0 face aux Lions de l'Atlas.

Quelques instants après le coup de sifflet final, le chef de l'État français a salué "une équipe qui [l'a] rendu fier". "D'abord, parce que l'on a vu, une génération plus mature qui a fait un travail remarquable (...) et puis, on a la nouvelle génération", a-t-il déclaré face aux journalistes.

Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Hernandez... Le chef de l'État a tenu à féliciter l'ensemble des joueurs alignés par le sélectionneur ce mercredi. "Ils m'ont rendu immensément fier. Ils ont maîtrisé le jeu. On a eu un très grand gardien, il ne faut pas l'oublier", a-t-il estimé. Avant de noter le "boulot extraordinaire" fourni par Kylian Mbappé pour faciliter le second but de la rencontre, marqué Kolo Muani, deux minutes après son entrée sur le terrain.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé qu'il serait présent au Qatar pour la finale, prévue dimanche 18 décembre. Sur Twitter, le chef de l'État n'a pas hésité à mettre la pression sur les Bleus : "Merci les Bleus. Maintenant, la Coupe !"

