Pourquoi Olivier Giroud joue-t-il tous ses matchs avec sa femme et ses enfants ?

Ce mercredi 14 décembre, la France affronte le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Nos Bleus vont encore compter sur Olivier Giroud. Mais pourquoi le numéro 9 des Bleus joue-t-il tous ses matchs avec sa femme et ses enfants ?

Effectivement, ce soir l’épouse d’Olivier Giroud depuis 19 ans et ses 4 enfants seront sur la pelouse du stade Al-Bayt où ils étaient déjà samedi puisque c’est déjà là que les Bleus s’étaient qualifiés face à l’Angleterre. Grâce à un but de "Nesquik".

"Nesquik", c’est le surnom d’Olivier Giroud donné par sa maman quand il était petit à Grenoble car il faisait tout dans la précipitation. Y compris avaler son chocolat à l’arrache avant d’aller à l’école. J’aurais pu aussi dire "Chaussette", l’autre surnom de Giroud, donné par ses frères un jour qu’ils regardaient ensemble Danse avec les loups.

Chaussette, dans le film, c’était un loup avec une patte blanche comme s’il avait une chaussette de foot jusqu’au genou. Et justement sa femme et ses enfants seront ce soir sous ses chaussettes à Olivier Giroud. Eh bien Giroud qui est très croyant et très famille joue avec des protège-tibias qu’il a fait faire sur mesure : sur le droit, la Coupe du monde gagnée en 2018 et les photos de sa femme et de ses 4 enfants.

Et sur le gauche, leurs prénoms, Jennifer, son épouse, et Jade, Aria, Evan et Aaron, leurs enfants. Ainsi que le 9, son numéro de maillot et les deux étoiles de Champion du monde. On espère tous que dimanche soir, il devra faire refaire ses protège-tibias pour y rajouter une troisième étoile.

