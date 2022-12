France-Angleterre : Amélie Oudéa-Castéra s'affiche avec un polo à manches arc-en-ciel

Un geste apparent de soutien aux droits des personnes LGBT+. La ministre française des Sports Amélie Oudéa-Castéra a revêtu un polo bleu roi avec des manches arc-en-ciel en tribunes du match France-Angleterre samedi 10 décembre à Doha, ont constaté des photographes de l'AFP.

L'homosexualité, comme les relations sexuelles hors mariage, sont criminalisées au Qatar, ce qui a valu de vives critiques aux autorités qataries et à la Fifa. Plusieurs responsables occidentaux, allemand ou encore danois, ont effectué des gestes semblables durant les phases de groupes. Selon l'entourage de la ministre, celle-ci portait "le bleu de l'équipe de France, les couleurs de l'arc en ciel et un insigne amitié France-Qatar".

Huit fédérations d'Europe occidentale avaient un temps envisagé de faire porter à leur capitaine un brassard arc-en-ciel "One Love", mais elles y avaient finalement renoncé, invoquant des menaces de sanctions sportives de la Fifa.

Lors de la photo officielle avant leur premier match, contre le Japon le 23 novembre, les joueurs allemands s'étaient mis la main devant la bouche, dans un geste universel de bâillon pour signifier leur indignation devant ce qu'ils considéraient être une atteinte à leur liberté d'expression. Une attitude vivement critiquée au Qatar et dans des pays non occidentaux, sous le reproche de mêler sport et politique.

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, avait exprimé son opposition au brassard "One Love". Samedi, en tribune officielle, au moment des hymnes, il était installé à côté du président de la Fifa, Gianni Infantino et séparé de la ministre de quelques sièges, selon des photos de l'AFP.

