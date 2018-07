et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/09/2017 à 22:40

Jean-Claude Mailly seul contre tous ? L'intéressé dément au micro de RTL. Alors qu'il assure depuis plusieurs mois que les ordonnances signées par le gouvernement le 22 septembre dernier ne sont pas une "casse du Code du Travail", le secrétaire général de Force ouvrière (FO) se retrouve au minorité au sein du syndicat. Mais celui-ci refuse d'y voir les signes avant-coureurs d'un éventuel départ. "Ce sont des rumeurs, je n'ai pas du tout l'intention de démissionner", assure-t-il.



Selon les informations du Parisien, "143 secrétaires d'union départementales, de fédérations et d'organisations ont voté à la quasi unanimité une résolution" contre la réforme portée par la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

Une démission en jeu à plusieurs reprises

"FO est déterminée à défendre le droit des salariés" et considère qu'une "mobilisation interprofessionnelle avant la ratification est nécessaire", selon cette résolution. Le texte a été voté avec 123 voix en sa faveur et 20 abstentions. La concrétisation de plusieurs semaines de dissidence : certains militants ayant rejoint les rangs de la CGT lors des manifestations des 12 et 21 septembre derniers.

Depuis quelques mois, Jean-Claude Mailly se savait déjà sur la sellette, raconte le quotidien. La veille du vote, il avait d'ailleurs prononcé un discours défendant sa position point par point après avoir mis sa démission en jeu plusieurs fois. Cette-fois ci pourrait donc être la bonne. En clôture des débats, Jean-Claude Mailly a prononcé un discours bref dans lequel il considère "que le bureau est mis en minorité". "Je réunirai le bureau confédéral exécutif lundi et je vous tiendrai informé de la suite", a-t-il conclu.