Jean-Yves Le Drian met en garde. Le ministre français des Affaires étrangères a invité les touristes à la plus grande prudence au sud du Sahel, après l'enlèvement de deux touristes français dans le nord du Bénin le 1er mai avant d'être libérés. La libération des deux otages s'était soldée par la mort de deux soldats des forces spéciales françaises dans la nuit du jeudi 9 mai au vendredi 10 mai, dans le nord du Burkina Faso.



"La plus grande précaution doit être prise dans ces régions pour éviter que de tels enlèvements n'aient lieu et pour éviter des sacrifices de nos soldats", a déclaré Jean-Yves Le Drian ce samedi 11 mai sur Europe 1.



"Il faut que tous ceux qui veulent faire du tourisme dans ces pays s'informent auparavant de ce qu'on appelle les 'conseils aux voyageurs' mis en place et entretenus régulièrement par le Quai d'Orsay et qui indiquent les zones sûres, celles à petit risque et celles à gros risque", a souligné Jean-Yves Le Drian.

"La zone où étaient nos deux compatriotes était considérée depuis déjà pas mal de temps comme une zone rouge, c'est-à-dire une zone où il ne faut pas aller, où l'on prend des risques majeurs si on y va", a-t-il ajouté.

"La menace a changé de forme"

Sur son site, le ministère des Affaires étrangères déconseillait formellement aux voyageurs de se déplacer dans l'extrême-nord du Bénin, frontalier du Burkina et du Niger, "compte tenu de la présence de groupes armés terroristes et du risque d'enlèvement".



Les attaques jihadistes, concentrées initialement dans le nord du Mali, se sont étendues vers le centre du pays puis vers le Burkina Faso et menacent désormais les pays côtiers du Golfe de Guinée, jusque-là épargnés.



"La menace a changé de forme, elle est devenue beaucoup plus mobile et ce sont maintenant les pays situés au sud du Mali qui sont les cibles, avec des fragilités singulièrement au Burkina Faso mais même dans le nord du Bénin", a relevé le chef de la diplomatie française.



"Il faut maintenir la pression sur ces groupes", a poursuivi le ministre, jugeant l'action de la force française Barkhane "tout à fait essentielle" dans ce contexte. "C'est vrai que Barkhane n'a pas vocation à rester éternellement dans la zone mais aujourd'hui, le maintien des risques, des menaces nécessite cette présence", a-t-il estimé. Cette force antijihadistes compte 4.500 soldats sur cinq pays du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie).