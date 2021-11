Financement de campagne : ce qu'Emmanuel Macron a répondu à Marine Le Pen

Nouvelle difficulté pour Marine Le Pen : le financement même de sa campagne. Cette fois, elle ne pourra plus emprunter à une banque en dehors de l’Union européenne, c'est-à-dire pas de prêt russe. Elle avait écrit début septembre à Emmanuel Macron pour lui demander de nouvelles voies de financement, la saisine du parlement sur le sujet. Dès hier, RTL vous le révélait : réponse du président, c'est non.

Réponse couperet dans ce courrier signé Emmanuel Macron. Non, il ne saisira pas le parlement et ne se prononcera pas en tant que garant des institutions. Dans sa lettre, le chef de l’État égrène les lois en vigueur et renvoie Marine Le Pen vers le président du Palais Bourbon. Inscrit au feutre bleu : "Bien à vous".

Si le RN avait peu d’espoir, la réponse "hypocrite" et "partisane", d'après le porte-parole de campagne Sébastien Chenu :"Emmanuel Macron ne se comporte pas en président qui défend l'intérêt général mais en président partisan. Il a bien vu qu'un grand nombre de banques françaises refusent de nous faire ces prêts. C'est un bras d'honneur qu'il fait à la démocratie", affirme-t-il, ajoutant que "le rassemblement sera évidemment présent et que, même pauvre, nous avons des bataillons d'électeurs".

Pour rappel, le RN est endetté de plus de 20 millions d'euros et le sujet de financement de la campagne de Marine Le Pen est plus que jamais sensible. Au sein du parti, rares sont ceux qui savent vraiment où en est la recherche de l'argent, question "taboue" paraît-il dans les couloirs du QG.