Royaume-Uni : les sacs réutilisables polluent plus que les sacs en plastique

Dans la série idées reçues, voilà que les sacs réutilisables sont pires que les sacs en plastique. Ces sacs en tissu étaient censés régler le fléau du plastique, et bien visiblement c'est tout l'inverse. C'est ce qu'on découvre ce matin sur le site slate.fr qui publie une étude menée au Royaume-Uni par deux ONG dont Greenpeace.

Elles se sont aperçues qu'en 2019, les 10 plus grandes chaines de distribution britanniques avaient fourni 1,5 milliard de pochons réutilisables, soit 54 sacs réutilisables par foyer. Plus d'un par semaine. C'est énorme, on est loin, très loin, du "bag for life", le sac pour la vie comme on l'appelle outre-Manche. D'autant que ces sacs nécessitent plus de plastique pour leur fabrication qu'un sac jetable.

Ainsi l'an dernier, les enseignes de la grande distribution britannique ont vu leur consommation de plastique augmenter, tout l'inverse de ce qu'espéraient les autorités en interdisant, comme en France, les sacs jetables. On est passé outre-Manche de 886.000 tonnes en 2017 à 903.000 en 2018.