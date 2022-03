"Face à Baba" : Macron fait campagne "comme s'il était déjà élu", déplore Marine Le Pen

La décision d'Emmanuel Macron continue de faire réagir ses concurrents. "Je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Aucun président ne l'a fait", avait déclaré le président de le République le 7 mars, à Poissy. Invitée sur le plateau de C8 à l'occasion de l'émission Face à Baba, ce mercredi 16 mars, Marine Le Pen déplore ce choix.

"Je ne crois pas que j'aurais fait comme lui", assure la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle face à Cyril Hanouna. "Je crois qu'il faut qu'il y ait une confrontation entre le président sortant et des opposants politiques, particulièrement peut-être pour le président sortant. Sinon, on arrive au second tour sans qu'il n'ait jamais été confronté véritablement à une adversité, à un débat politique."



"On a bien compris qu'en réalité il est en train de préserver une forme de capital et qu'il aimerait bien même tenter de laisser penser que cette élection n'en serait pas une", estime la candidate d'extrême droite, "comme s'il était déjà élu".