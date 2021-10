"On est en direct" : "Les Gilets jaunes voulaient un peu de considération", assure Hanouna

L'animateur et producteur de télévision Cyril Hanouna (illustration)

"Ils voulaient juste un tout petit peu de considération". Cyril Hanouna s'est exprimé au sujet des "Gilets jaunes" ce samedi 9 octobre dans "On est en direct". Invité de Laurent Ruquier et Léa Salamé afin de promouvoir son livre, co-écrit avec Christophe Barbier, "Ce que les Français m’ont dit" (éditions Fayard), l'animateur s'est longuement exprimé sur l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et son rapport aux "Gilets jaunes".

"Les Gilets jaunes, c'est parti des mesures sur les 80km/h, Édouard Philippe était à fond sur ces mesures. Les Gilets jaunes eux voulaient juste être entendus et à un moment, ça a été un point d'achoppement entre lui et le Président, qui lui a dit de lâcher un peu sur les 80km/h. Édouard Philippe n'a pas voulu", a expliqué Cyril Hanouna sur le plateau de l'émission.

Le présentateur poursuit sur la montée du mouvement des "Gilets jaunes" : "Je les voyais sur mon plateau, ils me disaient 'on a l'impression qu'on se fout de nous, personne ne nous répond, personne ne nous reçoit', puis s'est monté. Ils voulaient juste un petit peu de considération à la base", déclare Cyril Hanouna. Pour lui, s'ils "avaient été reçus par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur, ça aurait calmé les choses", estime le présentateur.