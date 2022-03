Présidentielle 2022 : à quoi joue Gérard Larcher en mettant en cause la sincérité du scrutin ?

Le président du Sénat Gérard Larcher est monté au créneau contre le président-sortant, mettant en garde contre la légitimité d'une élection sans campagne lors d'une interview pour Le Figaro.

C'est une attaque d'autant plus violente que dans la majorité, personne n'a vu le coup venir. Parce que Gérard Larcher est quand même le deuxième personnage de l'État, donc sa voix porte, ses arguments aussi. Or, là, il a accusé Emmanuel Macron de vouloir être réélu sans campagne, sans débat et sans confrontation d'idées.

Dans l'entourage du président-candidat, la charge est moyennement passée. "Ridicule, populiste, démagogique" s'est insurgé un proche de Macron.

Enfin, un ministre confiait ce matin à Aurélie Herbemont que l'attitude Gérard Larcher était "irresponsable" et que la majorité aurait pu tenir le même discours aux élections municipales et régionales car il n'y a pas eu de vraie campagne non plus à cause du coronavirus.

Quoi qu'il en soit, dans la majorité, on veut absolument éviter que le seul débat qui s'installe soit celui de savoir "pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas débattre".