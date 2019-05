Macron veut "avancer" sur la taxation du kérosène en Europe

publié le 21/05/2019 à 02:35

Dans un entretien accordé lundi 20 mai à la presse régional, Emmanuel Macron a affirmé vouloir avancer "sur la taxation commune du kérosène en Europe". "Notre jeunesse européenne a une conscience aiguë de ces sujets. (...) J'ai moi-même beaucoup progressé sur ces sujets ces derniers mois en l'écoutant. L'histoire nous jugera sur ce sujet", a affirmé le chef de l'Etat, interrogé sur les questions écologiques.



Pour ce faire, le chef de l'État veut en passer par une décision commune de l'Union européenne. "Je voudrais que l'on avance sur la taxation commune du kérosène en Europe et que l'on ait une vraie négociation internationale", a-t-il poursuivi.

À six jours du scrutin européen, Emmanuel Macron a aussi tenu à rappeler que "taxer le transport aérien", en vue de financer la transition écologique, figurait sur le programme de la liste de la majorité présidentielle conduite par Nathalie Loiseau.

Par ailleurs, le président a émis le souhait "que l'on aille plus vite et plus fort" sur les financements européens pour l'environnement, défendant à nouveau "l'idée de la Banque européenne du climat". Il a aussi plaidé pour "taxer en Europe les entreprises les plus polluantes" et "mettre une taxe carbone aux frontières".