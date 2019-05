Européennes : "Vous servez de façade", lance Bardella à Bellamy

publié le 20/05/2019 à 22:13

Que se passe-t-il après les élections européennes ? Chaque député européen élu va s'allier avec les autres pays d'Europe afin de former un groupe au Parlement européen. Actuellement, le groupe PPE (Parti populaire européen, ndlr) qui représente la droite et le groupe Sociaux-Démocrates à gauche sont majoritaires.



C'est sur ce point que Jordan Bardella a attaqué François-Xavier Bellamy, lors de La Grande Confrontation diffusée sur LCI, en partenariat avec RTL et Le Figaro. "C'est vous qui avez le pouvoir", lui a lancé le tête de liste Rassemblement national.

Réponse de celui qui représente les Républicains : "Comme vous le savez le PPE est un groupe important au sein du Parlement européen (...) Il ne pilote pas à lui tout seul. Le principal pilotage est fait par les pays européens (...) Nous sommes de la même génération, nous sommes là pour tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché. Nous pouvons être d'avis différents, je ne suis pas là pour assumer tout ce qui n'a pas fonctionné".

Vous avez quasiment notre programme à la virgule près, avec les coquilles Jordan Bardella à François-Xavier Bellamy Partager la citation





Jordan Bardella qui a taquiné François-Xavier Bellamy sur sa sérénité réplique : "Vous avez un discours qui peut paraître séduisant mais vous avez sur votre liste des députés européens qui ont voté massivement pour tous les traités de libre-échange. C'est ça qui me dérange, vous servez de façade à un mouvement politique qui est responsable de la situation (...) Le discours des LR est très beau mais quand vous êtes aux manettes vous faites l'inverse". "Vous avez quasiment notre programme à la virgule près, avec les coquilles", a lancé Jordan Bardella à la tête de liste LR aux élections européennes.