publié le 20/05/2019 à 18:04

Dans six jours auront lieu les élections européennes. Ainsi, chaque Français est appelé à se prononcer en faveur d'une liste. Ce scrutin s'effectue en un seul tour et sous le système de la proportionnelle. Ensuite, les députés européens français élus constitueront des groupes avec ceux des autres pays et pourront siéger au Parlement européen.



Dans la dernière ligne droite de cette campagne électorale, LCI organise, en partenariat avec RTL et Le Figaro une soirée spéciales élections européennes. 13 têtes de liste débattront en direct, ce lundi 20 mai. Dès 18h, Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), François Asselineau (Union populaire républicaine), Ian Brossat (Parti communiste), Benoît Hamon (Générations), Jean-Christophe Lagarde (UDI), Francis Lalanne et Florian Philippot (Les Patriotes) s'affronteront.

Puis, à 20h45, un deuxième débat aura lieu avec Manon Aubry (LFI), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), Jordan Bardella (Rassemblement national), François-Xavier Bellamy (Les Républicains), Raphaël Glucksmann (Place publique / Parti socialiste), Yannick Jadot (EELV) et Nathalie Loiseau (La République En Marche / MoDem).