Européennes : Emmanuel Macron plus mobilisé que jamais dans la campagne

publié le 20/05/2019 à 19:50

La dernière semaine de campagne pour les élections européennes est lancée, avec un président plus mobilisé que jamais. Une dernière ligne droite cruciale pour le parti d'Emmanuel Macron. En effet, à quelques jours du scrutin, le Rassemblement National creuse l'écart avec 24 % d'intentions de vote contre 22 pour la liste de la majorité, selon notre baromètre Harris-Interactive pour RTL-Le Figaro et LCI.



Pour faire barrage au parti de Marine Le Pen, le chef de l'État poursuit son offensive. Ce lundi 20 mai, Emmanuel Macron s'exprimera juste avoir de recevoir son homologue portugais, le président Costa. Demain matin, une interview paraîtra dans tous les grands titres de la presse régionale. Il devrait à chaque fois mettre en garde contre une victoire du Rassemblement national comme il l'a fait explicitement précédemment.

Selon nos informations, le président français devrait insister sur deux points. D'abord, la présence à Paris de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, venu soutenir Marine Le Pen, une preuve selon lui de'une internationale d'extrême droite qui veut "la destruction de l'Europe". Dans un second temps, il entend utiliser les déboires des nationalistes autrichiens impliqués dans une affaire de corruption.

Un objectif double : les électeurs et l'environnement

Selon un proche d'Emmanuel Macron l'objectif est clair : mobiliser ses électeurs du premier tour de 2017 et mettre en avant l'environnement. Il le fera jeudi 23 mai lors du premier conseil de défense écologique. Il devrait s'exprimer à l'issue de ce conseil en confirmant, selon nos informations, la fin du projet minier montagne d'or en Guyane. Ce sera, a priori, le dernier acte de campagne du chef de l'État.



