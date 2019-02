publié le 03/02/2019 à 16:27

Après Les Républicains, La République En Marche sera-t-elle la prochaine à dévoiler son/sa tête de liste pour les élections européennes ? La question reste encore à trancher. Nathalie Loiseau, la ministre des affaires européennes, va-t-elle incarner cette campagne pour le parti de la majorité ?



Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, elle a indiqué : "Je suis là où je suis utile, j'aime me sentir utile. Aujourd'hui j'espère être utile dans ce que je fais et demain j'irai là où je me sens utile". Sans donner davantage de réponse, elle ajoute qu'elle compte "participer avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de vigueur à une campagne" qu'elle pense "indispensable".

"La politique c'est être pleinement à ce que l'on fait. Je suis pleinement à faire en sorte qu'il n'y ait plus de scandale sanitaire en Europe. Je suis pleinement à faire en sorte que le Brexit se déroule en protégeant les Français. C'est ma mission", explique-t-elle, avant de préciser que le nom de la tête de liste LaRem serait connu après le grand débat national.