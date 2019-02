et Claire Gaveau

publié le 01/02/2019 à 21:32

François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains et la Légion d'honneur remise à un membre du gouvernement hongrois de Viktor Orban. Deux informations qui démontrent que la campagne pour les élections européennes de mai prochain est bien lancée.



Le point commun ? La bagarre pour tenter de convaincre les électeurs de droite. Avec la désignation du philosophe François-Xavier Bellamy, Laurent Wauquiez espère rallier une bonne partie des électeurs qui s'étaient portés sur François Fillon lors du premier tour de l'élection présidentielle. 20% des voix malgré tout ce qui lui était tombé dessus.



En faisant remettre la Légion d'honneur à une femme qui est la vice-présidente du parti de Viktor Orban, membre de son gouvernement, sous prétexte qu'elle est francophone et francophile, Emmanuel Macron enterre définitivement son slogan électoral sur le combat entre progressistes et nationalistes. Ça ne marchait pas, il en a pris acte. Il va dorénavant mettre l'accent sur l'Europe qui protège les nations contre la concurrence commerciale de la Chine et des États-Unis.

En même temps, c'est l'électorat de droite qui est l'arbitre du scrutin européen. À gauche, Emmanuel Macron ne peut pas espérer rallier plus que les anciens électeurs socialistes modérés qui ont déjà voté pour lui à la présidentielle. En revanche, les électeurs de droite cherchent leur domicile. Emmanuel Macron doit d'urgence leur adresser des signaux positifs. Et c'est ce qu'il fait avec cette légion d'honneur.