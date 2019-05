publié le 27/05/2019 à 08:17

Après la victoire, la dissolution de l'Assemblée nationale. Comme Marine Le Pen, Louis Aliot a fait cette demande à Emmanuel Macron. Invité à l'antenne de RTL, le député RN des Pyrénées-Orientales revient sur les résultats des élections européennes. "Macron avait mis la barre très haute, puisqu'il s'était engagé à fond pendant la campagne. Il en faisait un enjeu national. Il a perdu cette compétition", explique-t-il ce lundi 27 mai.



Louis Aliot assure que le président de la République "ne tiendra pas compte des résultats". "Il a l’air content de lui (...) Je pense qu’il considère que la poussée de fièvre des 'gilets jaunes' et ce scrutin ne sont finalement que des péripéties, il est sûr de lui et il ira encore plus loin dans les réformes et sa politique. Pourtant, une majorité des Français n'en veut plus", estime le député.

Et d'ajouter : "Macron est clairement minoritaire en France (...) Si j’étais lui je m’inquiéterais et je remettrai en doute certains politiques : je voyais un premier ministre qui démissionnerait, je voyais un grand remaniement (...) Même le son des urnes n’arrive pas jusqu’à ses oreilles".