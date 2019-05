publié le 22/05/2019 à 09:01

Jean-Marc Schiappa, historien et père de la secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, fait partie du comité de soutien à la France insoumise pour les élections européennes. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas fait prier pour communiquer sur le sujet.



Depuis quelques semaines, la France insoumise traverse une zone de turbulences. En plus des controverses sur la composition de sa liste de candidats, l’affaire des perquisitions et l’enquête sur ses assistants parlementaires, le parti a perdu Charlotte Girard. Très appréciée des militants LFI et largement contributrice à l’élaboration du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, elle a officialisé son retrait le 2 mai. Et quelques jours plus tard, le 14 mai, Andréa Kotarac a annoncé qu'il quittait LFI et allait voter pour la liste de Jordan Bardella

Qualifiée de "France islamiste" par Marine Le Pen en meeting à Villeblevin (Yonne) le 21 mai, la France insoumise est toujours à la traîne dans les sondages (10% à 7 jours du scrutin, selon notre baromètre Harris).

¿ Jean-Marc Schiappa, historien, soutient la liste de la France insoumise conduite par @ManonAubryFr pour les élections du 26 mai ! #MaitenantLePeuple #ComitéDeSoutien pic.twitter.com/Pgv2CP2pYY — La France insoumise (@FranceInsoumise) May 21, 2019

