publié le 22/05/2019

Plus que 4 jours avant les élections européennes et de nouveaux soutiens sont attribués, dont un plutôt inattendu, celui de Lionel Jospin à la liste Envie d’Europe, menée par Raphaël Glucksmann pour Place publique et le Parti socialiste.



L’ancien Premier ministre s’est invité, dans la soirée du mardi 21 mai, à un dîner de la section socialiste de la Goutte d’Or dans le 18ème arrondissement de Paris. Au cours de l’événement, il a annoncé son choix au nom de sa "fidélité au socialisme démocratique". Il a également tenu à rappeler qu’il était toujours, à 81 ans, adhérent du Parti socialiste.

Son mandat au Conseil constitutionnel a expiré au mois de mars 2019, l’autorisant donc à sortir de sa réserve. Il n'avait exprimé aucun soutien depuis son entrée chez les Sages de la rue Montpensier en 2014, pas même pour l’élection présidentielle.