publié le 02/05/2019 à 08:07

La France insoumise traverse une zone de turbulences. Il y avait déjà les controverses sur la composition de sa liste de candidats pour les européennes, l’affaire des perquisitions et de l’enquête sur ses assistants parlementaires, et puis les sondages, de plus en plus moyens pour le parti de Jean-Luc Mélenchon.



Cette semaine, le mouvement a dû faire face à l’officialisation d’un nouveau retrait, et pas n’importe lequel. Comme l’a révélé le journal Le Point, c’est une femme appréciée des militants à LFI, une femme qui avait été un temps pressentie pour en être la tête de liste, Charlotte Girard, qui prend encore un peu plus le large.

Après les européennes, elle ne sera plus coordinatrice du programme du mouvement, elle qui avait largement contribué à l’élaboration du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon. Et elle a eu beau déplorer sur Facebook que la révélation de son retrait soit destinée à nuire au chef de file de la France insoumise, la nouvelle reste symptomatique d’une crise profonde, due à des désaccords sur le fonctionnement peu démocratique du mouvement et, peut-être plus grave : sur sa stratégie électorale.

La ligne "populiste" écartée

Un désaccord stratégique qui a définitivement été acté avec l’interview de Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière à Libération. Un entretien dans lequel il a appelé, en vain pour le moment, au rassemblement des partis de gauche autour de son programme, "l’Avenir en commun", douchant définitivement ce qu’il pouvait rester d’espoir aux personnalités ou ex-personnalités du parti qui plaident en faveur d’une ligne "populiste" assumée.



"Il fait un choix électoraliste, il veut remettre le curseur à gauche pour ne pas effrayer l’électeur socialiste, hamoniste ou écolo", estime par exemple son ex-conseiller Djordje Kuzmanovic, qui, au passage, juge les prises de position de la France insoumise sur l’UE confuses. "Je mets qui que ce soit au défi d’expliquer leur position sur les traités", ironise-t-il. Djordje Kuzmanovic qui a lancé fin mars son propre mouvement, "République souveraine".