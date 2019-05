Le Grand Jury de François-Xavier Bellamy et Manon Aubry

et Marie-Pierre Haddad

publié le 19/05/2019 à 14:14

Lors d'un face-à-face entre Claire Nouviant, sur la liste Place Publique/PS pour les européennes et Manon Aubry dans Libération en mars dernier, la tête de liste France insoumise avait déclaré que Jean-Luc Mélenchon a pu "manquer de sang-froid" lors de la perquisition au siège de la France insoumise.



Invitée lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 19 mai, Manon Aubry enfonce le clou : "Je crois que quand on va voter pour une élection, on ne va pas voter pour ou contre une perquisition qui a eu lieu. Honnêtement, c'est un épisode qui ne résume pas notre ligne politique. L'excès est de la part de la justice, d'abord. Quand vous déployez un dispositif de l'ordre d'un dispositif anti-terroriste, il faut bien prendre conscience de cela".

Et d'ajouter : "La réaction qu'a eu Jean-Luc Mélenchon n'était pas forcément la bonne et je n'aurais pas eu celle-là mais c'est difficile à dire, je n'étais pas dans cette situation et je pense que la démesure était d'abord du point de vue judiciaire"

Selon la tête de liste la France insoumise aux élections européennes, "la politique ne doit pas se résumer à cela. Je comprends que les gens soient dégoûtés de la vie politique parce parfois la politique ça ne fait pas envie, parfois la politique c'est un débat de petites phrases et de personnes".