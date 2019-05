publié le 13/05/2019 à 07:40

Ce week-end, le Rassemblement national est passé en tête des intentions de vote, selon notre sondage quotidien Harris pour RTL. Sa tête de liste, Jordan Bardella a un certain talent, et en même temps, beaucoup de chance ! Jordan Bardella est jeune (23 ans). Et son histoire se raconte bien, comme on dit.



Encarté à 16 ans, issu d'un milieu modeste, il a grandi en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Il a été élu conseiller régional à 20 ans, puis est devenu porte-parole du Front national après l'élection présidentielle de 2017. Un pur produit militant, 100% Rassemblement national garanti.

Pourquoi a-t-il beaucoup de chance ? Parce que plus qu'un militant Jordan Bardella a su entrer dans le clan Le Pen. C'est Florian Philippot, avant qu'il s'en aille, qui a assuré ses premiers pas. Il a ensuite noué des liens notamment avec Frédéric Chatillon, un très proche de Marine Le Pen, ancien patron du GUD, un groupe violent d'extrême droite.

Une machine à "fake news"

La carrière de Jordan Bardella relève autant du mérite, comme l'explique des cadres du RN qu'à la logique toujours très familiale du parti. Mais dans cette campagne arrive-t-il à démontrer qu'il est tête de liste ? Presque. Marine Le Pen est quand même très présente dans les médias. Mais aussi à ses réunions publiques.



Sur le terrain Jordan Bardella, à ses côtés, ne prend pas de risque. Il connait ses classiques. Il récite plutôt bien le petit béaba du frontisme : trop d'immigration, trop d'insécurité, trop d'impôts sans oublier des charges contre les technocrates de Bruxelles. Dans les meetings, il cogne et se fait très largement applaudir par les militants. Il a en la matière un savoir-faire assez bluffant, disons-le, pour son âge.



Mais il est aussi accusé de dire parfois n'importe quoi. C'est aussi une machine à "fake news" et à erreur grossière. Comme personne ne le regarde comme un vieux politique, habitué à embobiner ceux qui l'écoutent. Comme c'est dit avec beaucoup d'assurance et souvent avec le sourire, ça peut passer.

Le parti de Jordan Bardella a très bien capitalisé sur la crise des "gilets jaunes" Olivier Bost Partager la citation





Dernièrement, au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, il a commencé à affirmer que le litre d'essence avait pris 8 euros. Jordan Bardella reprend aussi ce que Marine Le Pen répète sans cesse : "Un migrant fraîchement débarqué touche plus qu'un retraité ayant travaillé toute sa vie". C'est faux.



Même chose quand il dit que Les Républicains sont favorables à l'entrée de la Turquie en Europe, c'est faux. Totalement faux. Mais qu'importe pour la tête du Rassemblement national. Lorsqu'il est contredit ou pris en flagrant délit de mensonge, Jordan Bardella rétorque que les faits que vous lui opposez ne sont que votre opinion, que lui en a une autre... Il a repris toutes les techniques de Donald Trump



C'est redoutable d'efficacité. Mais s'il raconte parfois n'importe quoi pourquoi le Rassemblement national se porte-t-il si bien dans les sondages ? Pour 3 raisons. D'abord, parce que le parti de Jordan Bardella a très bien capitalisé sur la crise des "gilets jaunes". Il ne s'est pas laissé embarquer dans la violence, tout en soutenant le mouvement. Ensuite, dans ces élections européennes Emmanuel Macron entretient un duel avec Marine Le Pen, ce qui a pour effet de renforcer son rôle de première opposante.

Frexit, sortie de l'euro... Ces contorsions qui ne le gênent pas

Ça agace tellement ses autres adversaires que ce duel Macron/Le Pen a été requalifié ce week-end de duo par le candidat communiste Ian Brossat. Enfin, il y a un contexte européen porteur dans cette élection pour le Rassemblement national et Jordan Bardella. Les populistes nationalistes ou souverainistes sont en progression partout.



Jordan Bardella a donc de la chance ? Oui. D'autant plus de chance qu'il n'est pour l'instant pas tellement embêté par les revirements du Rassemblement national. Marine Le Pen ne défend plus la sortie de l'Euro et la sortie de l'Europe. Plus de retour au franc et de Frexit ! Ces reniements et ces contorsions ne gênent pas Jordan Bardella.



Pas plus qu'il n'est gêné par son passé de conseiller parlementaire. Il est soupçonné d'avoir bénéficié d'un emploi fictif au Parlement européen, comme d'autres assistants qui travaillaient en fait pour le parti. C'est Marine Le Pen qui est mise en examen dans cette affaire. Pas de quoi gêner jusque là la campagne de Jordan Bardella.