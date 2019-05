publié le 08/05/2019 à 08:38

Un formidable renouvellement ? C’est ce qu’on se dit à première vue. Tous ces novices qui vont arriver sans à priori, sans jugement établi¸ tout ce sang frais qui va venir stimuler ce parlement européen ô combien complexe. Oui sauf que voyez-vous, au Parlement européen, l’ancienneté est un atout considérable. Le parlement européen, c’est l’assemblée multipliée par 28 pays. C’est plus de 750 députés, 7 ou 8 groupes politiques issus de dizaines de partis.



Prenez par exemple le PPE, le parti populaire européen, l’un des plus gros groupes du Parlement de Strasbourg. Et bien dans ce groupe, il y a 4 formations politiques italiennes, 4 roumaines, et 2 slovènes qui font campagne en ce moment dans leur pays les uns contre les autres. Vous comprenez, qu’il faut être un peu "armé" politiquement.

En ce sens le Parlement européen ressemble plus au Congrès américain qu’à l’Assemblée Nationale. On examine des textes mais il n’y a pas le gouvernement en appui de la majorité. Là on travaille sur des lois, on vote mais on doit chercher des majorités, on doit s’allier, on doit exercer son influence. Et pour ça il faut connaitre la machine européenne sur le bout des doigts. Tout ça s’apprend avec le temps.

Une moins bonne préparation

En France, on se prépare moins bien à ce scrutin parce qu’on minimise le Parlement européen (alors que la moitié des lois qui nous concerne y sont votées). Rien à voir avec les allemands de la CDU-CSU (et même les Anglais avant le Brexit), qui ont une véritable stratégie de ressources humaines. La liste est parfaitement équilibrée, elle doit contenir 1/3 de nouveaux, 1/3 de sortants, et 1/3 de vieux briscards.



Parce que pendant que les uns trouvent leurs marques, les autres cherchent des partenaires dans leur propre groupe et à l’extérieur et les vétérans montrent aux novices comment se faire respecter. Si vous n’avez que des petits nouveaux, tout ça prend beaucoup plus de temps.



Moins de poids politique ?

Prenez la liste macroniste, elle n’existe pas au Parlement européen, c’est normal, le parti d’Emmanuel Macron n’a que deux ans d’existence. Au nom du "et de droite et de gauche", La République en marche n’a pas voulu intégrer l’un ou l’autre des deux grands groupes PPE (droite / centre droit) ou le S&D (gauche/centre gauche).

Donc le parti du président français va se retrouver dans un groupe centriste et libéral l’ALDE, minoritaire, donc moins influent. En ce moment de manière officieuse et secrète, les leaders des grands groupes sont en train de regarder les sondages, les rapports de force et de se répartir les postes importants.



Mais est-ce que la liste du Président français est suffisamment dotée de poids lourds pour négocier ? Dans cette liste il y a deux sortants, et un ancien député européen, une tête de liste qui connait bien les sujets européens mais qui ne maitrise pas la machine européenne. Tous les autres sont des nouveaux.



Renouveler c’est bien, mais à un moment ou l’Europe est essentielle, envoyer des néophytes au Parlement c’est risquer de perdre de l’influence.