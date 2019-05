Européennes : "Il peut se passer des choses" d'ici dimanche, dit Mazerolle

publié le 24/05/2019 à 21:41

Dans les grands lignes, les jeux semblent faits. Mais dans le détail, c'est plus compliqué. Le Rassemblement national et La République en marche font la course en tête. Pour l'instant la dynamique est nettement du côté de Marine Le Pen, mais les sondages ne sont pas prédictifs. Il peut se passer des choses pendant que les électeurs vont réfléchir samedi.



La preuve : la Hollande où l'on votait jeudi. D'après les estimations, les partis pro-européens sont arrivés largement en tête, contrairement à ce qu'annonçaient les derniers sondages. Le parti extrémiste de Geert Wilders, l'allié de Marine Le Pen, qui plastronnait samedi dernier à Milan, est positionné en queue de peloton avec moins de 5% des voix et un député élu au lieu des quatre sortants.

Donc attendons dimanche. Il est évident que si la liste Macron était battue, ce serait un coup dur pour le président. Il avait mis toute son énergie pour empêcher la victoire du Rassemblement national. Une défaite lui serait directement imputée.