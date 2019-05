publié le 23/05/2019 à 22:21

Déjà une surprise aux élections européennes. Le scrutin a commencé ce jeudi 23 mai aux Pays-Bas et contre toute attente ce sont les travaillistes néerlandais qui arrivent en tête.



Les travaillistes néerlandais (PvdA) ont déjoué les pronostics sur les élections européennes et devancé jeudi les libéraux (VVD) et les populistes (FvD), dont les sondages et les analystes annonçaient la victoire, selon les premières estimations.

Le Parti travailliste de Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, devrait remporter cinq des 26 sièges alloués aux Pays-Bas, le Parti de la liberté (VVD) quatre et le Forum de la démocratie (FvD) du populiste Thierry Baudet trois, selon les premières estimations Ipsos pour la télévision publique NOS.

Le scrutin a débuté aussi au Royaume-Uni, dans le contexte particuliers du Brexit. Faute d'être sorti de l'UE dans les temps, Londres a été contraint d'organiser ce scrutin d'autant plus surréaliste que les députés britanniques pourraient ne siéger que quelques semaines au Parlement européen.



Plus de 400 millions d'électeurs voteront dans 28 pays pour élire 751 députés européens lors de ces élections qui se tiennent jusqu'à dimanche. Ce sera au tour vendredi de l'Irlande et de la République tchèque, la plupart des autres pays de l'UE se prononçant dimanche.

