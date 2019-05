publié le 16/05/2019 à 19:26

Ce n'est ni la première, ni la dernière, mais cette crise est la plus malencontreuse. La première caractéristique de cette crise est qu'elle est assumée : dans son interview, Angela Merkel a parlé de "contradictions stériles", alors qu'Emmanuel Macron évoquait des contradictions "fertiles". Un désaccord qui transparaît publiquement, bien que les deux dirigeants n'étaient pas obligés de l'évoquer.





L'autre originalité est que ce n'est pas une crise isolée. Il y a en ce moment entre la France et l'Allemagne des divergences très importantes (la négociation commerciale avec les États-Unis par exemple). On peut également expliquer cette situation conflictuelle par la campagne européenne : Macron et Merkel ne sont pas dans le même camp (cette dernière remet en cause le siège de Strasbourg, la place de la France à l'ONU, etc).

Des déséquilibres fâcheux entre les deux puissances

Malheureusement, le couple franco-allemand n'est plus ce qu'il était parce qu'il est à la fois déséquilibré et contesté.

Il est déséquilibré psychologiquement : l'Allemagne est tranquille et sûre d'elle-même, alors que la France est effervescente et se divise comme jamais. Il est déséquilibré économiquement : l'Allemagne va mieux que la France, alors que l'endettement de cette dernière est un poids terrible.



Le couple est également contesté par notre autres partenaires. Pendant longtemps, les autres pays de l'UE étaient d'accord pour que la France et l'Allemagne donnent le ton. Désormais, ce n'est plus le cas, ils veulent regarder autrement. Résultat : il y a un dissentiment de fond sur l'Europe. L'Allemagne est contente de l'Europe telle qu'elle est, et la France ne se satisfait pas et voudrait la réformer.



Une situation qui n'aide pas pour les élections européennes du 26 mai. S'il l'emporte, Emmanuel Macron voudra lancer des réformes qu'Angela Merkel aura envie d'ensevelir.