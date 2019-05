et Leia Hoarau

publié le 20/05/2019 à 11:13

À moins d'une semaine des élections européennes, le Rassemblement national (24%) a pris l'avantage sur La République en Marche (22,5%), selon notre sondage Harris Interactive Epoka pour RTL LCI et Le Figaro.



Et après que Marine Le Pen et Matteo Salvini se sont retrouvés samedi 18 mai à Milan, en Italie, avec leurs alliés pour annoncer la création d'un groupe des nations libres au Parlement européen, Jordan Bardella était l'invité de RTL ce lundi 20 mai.

La tête de liste RN en a profité pour donner la vision de l'Europe de son parti. "En réalité, plus l'Union européenne s'est approfondie, plus les nations européennes se sont affaiblies", souligne-t-il. "Je pense qu'il faut retrouver aujourd'hui une grande coopération entre les nations européennes pour justement peser au sein d'un monde multipolaire. Pour qu'il y ait une Europe forte, il faut des nations fortes".