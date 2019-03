publié le 25/03/2019 à 19:43

Vers un ticket Loiseau-Canfin aux européennes ? L'hypothèse prend de plus en plus de poids dans les rangs de la majorité. Pascal Canfin c'est astucieux, Nathalie Loiseau c'est audacieux. Pascal Canfin c'est astucieux parce qu'il est bon en débat, c'est un vrai écologiste et ça gauchit un mouvement qui en a besoin. En revanche, si Nathalie Loiseau est très compétente et très dynamique, elle est assez cassante. Et pour une diplomate, elle est facilement polémique".



Mais, de toute façon, quand il s'agit de la liste du Président, le vrai numéro 1 c'est Emmanuel Macron et le vrai numéro 2 c'est Édouard Philippe.

Pourtant, ces élections européennes demeurent très particulières car c'est la première fois depuis le deuxième septennat de François Mitterrand, qu'on a un président de la République qui s'engage autant sur le terrain européen. Il faut dire que l'Europe est en crise alors qu'on attend toujours le résultat du Brexit, que l'Italie est en difficulté... C'est vraiment le moment de faire quelque chose.