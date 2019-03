publié le 25/03/2019 à 15:07

Emmanuel Macron devrait annoncer un remaniement d'ici à mercredi, c'est-à-dire avant le conseil des ministres, car Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes devrait mener la liste de La République En Marche. Elle ne sera peut-être pas la seule à partir.



Le président de la République n'aime pas les remaniements. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Mais cette fois-ci, Emmanuel Macron n'a pas le choix et le départ de Nathalie Loiseau l'oblige à trancher vite.

Le nom de Clément Baune, le conseiller Europe d'Emmanuel Macron a le profil, selon plusieurs proches. Il connaît le chef de l'État depuis de nombreuses années. Il est au fait de tous les dossiers et les subtilités du Brexit n'ont aucun secret pour lui. Dans le contexte actuel, c'est un choix rassurant.

Autre possibilité qui aurait le mérite de ne pas faire de vagues, confier le portefeuille de Nathalie Loiseau à Jean-Yves Le Drian, actuel ministre des Affaires étrangères.

Qui pour remplacer Benjamin Griveaux ?

Mais le président peut avoir envie d'aller plus loin ? La priorité, c'est la sortie du grand débat et les élections européennes. Mais juste après il y a les municipales. Les candidats potentiels au gouvernement trépignent d'impatience. C'est le cas de Benjamin Griveaux qui rêve de succéder à Anne Hidalgo.



Selon les informations de RTL, Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État à la Transition écologique aurait le droit de cumuler ses fonctions à la transition écologique et le porte-parolat. Elle s'est révélée pendant le grand débat.



Édouard Philippe l'apprécie. Mais certains trouvent qu'elle mangue un peu d’épaisseur politique. Le ministre des Relations avec le Parlement, le MoDem Marc Fesneau pourrait être une alternative. À moins qu'Emmanuel Macron décide de faire ce cadeau à Sébastien Lecornu ou Gabriel Attal, très à l'aise tous les deux dans les médias.