publié le 09/05/2019 à 17:50

Les politiques aiment les symboles et c'est donc ce 9 mai, Journée de l'Europe, que La République en Marche a choisi pour dévoiler son programme pour les élections européennes du 26 mai prochain. La majorité dégaine ainsi sa "carte verte", faisant de l'écologie sa priorité.



Un nouvel engagement promu par Emmanuel Macron ce jeudi matin, à son arrivée au Conseil européen, en Roumanie. Le président de la République a justifié l'intérêt soudain porté aux questions environnementales par le fait que, selon lui, l'Union joue un rôle prépondérant dans "le combat écologique", notamment auprès des industriels : "L'Europe est clé si on veut pouvoir taxer les entreprises polluantes", a-t-il expliqué, se disant "convaincu que l'Allemagne finira par nous rejoindre".

Cependant, le parti de la majorité n'est pas le seul à mettre le cap sur l'écologie. Le thème est un véritable marqueur de ces élections. Quasiment tous les programmes parlent d'écologie.

L'écologie présente partout

Le programme le plus teinté de vert reste le canal historique, Europe Écologie Les Verts. Dans le programme de Yannick Jadot, il y a l'idée d'un "protectionnisme vert", d'une "banque européenne du climat", ou de l'objectif d'une "agriculture 100% bio".



Des idées disséminées dans beaucoup de programmes, dans des proportions variables ; par exemple, un tiers des propositions de Raphaël Glucksmann pour Place publique et le Parti Socialiste porte sur l'écologie, quand la liste Renaissance de la majorité y consacre moins d'attention, bien que Nathalie Loiseau en fait le premier chapitre de son programme et propose une "banque du climat", la neutralité carbone "d'ici 2050" ou encore de doubler les surfaces cultivées en bio.



De son côté, la France Insoumise défend le concept d'une "planification écologique". Pour Manon Aubry, le capitalisme est incompatible avec la sauvegarde de la planète, il faudrait donc changer de système.



Les Républicains, quant à eux, dédient cinq de leurs 75 propositions à l'écologie : François-Xavier Bellamy propose notamment des "droits de douane" anti-pollution, ou l'objectif du "zéro carbone" d'ici 2050. L'environnement est beaucoup moins présent dans le projet du Rassemblement National. Leur concept est le "localisme", une forme de "protectionnisme" ou de "préférence nationale" sur ce qui est produit en France.