publié le 11/11/2019 à 12:33

"Que nos contemporains stigmatisés s'identifient à ces souffrances passées est tout à fait compréhensible" : Esther Benbassa a répondu à la polémique montante sur la photo, postée sur son compte Twitter, où la sénatrice écologiste est accompagnée de plusieurs personnes portant sur leur manteau un autocollant avec une étoile jaune où il est inscrit "muslim" à côté d'un croissant jaune.



"Je n'avais pas remarqué ces insignes : une étoile à 5 branches (celle portée par les Juifs en comptait 6), un croissant de lune évoquant la fin du Ramadan. Et me voici traitée d'antisémite et de négationniste. Moi, une juive, ayant consacré ma vie à écrire l'histoire des miens", a réagi la sénatrice sur Twitter mettant en photo plusieurs de ses livres écrits ou co-écrits sur le judaïsme.

"Personne ne semble remarquer (...) les drapeaux tricolores, qui marquent une identification revendiquée à la France", ajoute-t-elle.

Je n'avais pas remarqué ces insignes: une étoile à 5 branches (celle portée par les Juifs en comptait 6), un croissant de lune évoquant la fin du Ramadan. Et me voici traitée d'antisémite et de négationniste. Moi, une juive, ayant consacré ma vie à écrire l'histoire des miens. pic.twitter.com/FM0kE6PSmO — Esther Benbassa 🌻 (@EstherBenbassa) 10 novembre 2019

"Et s'il (le port de l'étoile ndlr) n'était qu'un hommage aux souffrances passées des juifs et une mise en garde contre toute possible dérive ?", se demande-t-elle, dénonçant une tentative de "salir une marche réussie, fraternelle, chaleureuse".

Plusieurs personnalités politiques ont vivement critiqué la photo, tout comme la marche en raison de certains de ses initiateurs et de l'appel à manifester mentionnant des "lois liberticides". "La condition des Juifs dans les années noires et celle des musulmans aujourd'hui ne sont pas comparables", souligne également la sénatrice.