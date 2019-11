et Marie-Pierre Haddad

La manifestation contre l'islamophobie organisée dimanche à Paris a divisé la gauche, notamment en raison de l'identité de certains signataires de l'appel comme le Collectif contre l'islamophobie (CCIF) accusé de liens avec les Frères musulmans.

Jean-Luc Mélenchon a appelé, ce dimanche 10 novembre lors d'une conférence de presse, à ne pas "confondre quelques personnes avec la valeur de la cause qui est servie", juste avant le début d'une marche contre l'islamophobie controversée.

Au Grand Jury RTL/ Le Figaro/ LCI, Xavier Bertrand a aussi pointé "des islamistes à l'origine de cette marche". "La France n'est pas islamophobe. Ce qui est vrai c'est que la communauté musulmane n'a pas pu se protéger de la poussée de l'islam radical et de la poussée de l'islam politique", affirme le président de la région Hauts-de-France.

L'ancien ministre dénonce "l'islamophobie qui est un concept anglo-saxon récupéré par des manipulateurs comme par exemple les Frères Musulmans". Et d'ajouter : "On voit bien qu'il y a de la part des signataires du texte, une remise en cause de la loi française".