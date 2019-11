Marche contre l’islamophobie : qui va finalement participer ?

publié le 10/11/2019 à 11:45

Le cortège de la marche contre l'islamophobie part à 13 heure de la gare du Nord à Paris dimanche 10 novembre, mais fait polémique en raison de l'identité de certains signataires de l'appel à manifester et des passages du texte, notamment la mention de "lois liberticides".

Dans le cortège, aux côté du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), dont la présence est notamment décriée, il y aura des députés France insoumise comme Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, Éric Coquerel mais pas François Ruffin. Seront également présents le communiste adjoint à la mairie de Paris Ian Brossat mais pas le secrétaire national de son parti Fabien Roussel, des membres du syndicat CGT. La FSU ou la CDFT n'iront pas manifester. S'ils n'ont pas été invités, ils assurent qu'ils auraient refusé, a expliqué Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT sur RTL vendredi 8 novembre. Des signataires ont également pris leur distance comme Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts) .

Madjid Messaoudene, un des initiateurs de la marche et élu PCF de Saint-Denis regrette "des tentatives de sabotage de la fachosphère et d'une partie de la gauche qui préfèrent saboter une initiative antiraciste que d'y participer. On en prends note et on n'oubliera pas." Les organisateurs de la marche espèrent structurer ensuite un mouvement.