et AFP

publié le 10/11/2019 à 17:45

"Stop à l’islamophobie" pouvait-on lire cet après-midi, dimanche 10 novembre, sur les pancartes des manifestants à la marche contre l’homophobie à Paris. 13.500 personnes se sont rassemblées afin de faire valoir l’idée que "vivre ensemble, c’est urgent", selon le cabinet indépendant Occurrence.

À l'appel de plusieurs personnalités et organisations comme le NPA ou encore le Collectif contre l'islamophobie en France, la manifestation avait beaucoup fait parler d’elle avant même d’avoir commencé. C’est dans le quotidien Libération que le mouvement avait été lancé, suite à l’attaque d’une mosquée à Bayonne quelques jours auparavant.

La gauche s’est déchirée sur la question cette semaine tandis que la droite et l’extrême droite ont exprimé de vives critiques. Marine Le Pen a estimé samedi 9 novembre qu’il s’agissait d'une manifestation "main dans la main avec les islamistes".

Solidarité avec les femmes voilées

Le débat sur le port du voile et la laïcité en France a également poussé le mouvement à se faire entendre ce dimanche. "Solidarité avec les femmes voilées", ont martelé les manifestants ce dimanche qui ne veulent plus que les musulmans soient "stigmatisés", victimes de "discriminations" et "d’agressions".



Au départ de la gare du Nord sur les coups des 13h, les manifestants ont marché jusqu’à Place de la Nation, où le défilé s’est terminée vers 16h. Plusieurs figures politiques faisaient parties du cortège : Jean-Luc Mélenchon mais aussi Clémentine Autain, Danière Obono et Eric Coquerel, tous élus au sein de la France Insoumise.

A Marseille aussi, plusieurs centaines de personnes ont souhaité apporter leur soutien à cette marche. Des syndicalistes, des militants du parti Lutte Ouvrière et des familles musulmanes se sont rassemblés à porte d’Aix, avant de scander "nous sommes tous des enfants de la République". Le porte-parole du PCF Ian Brossat, également présent, est d’avis qu’il existe « un climat de haine contre les musulmans".