Environnement : des milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer la "loi climat"

et AFP

publié le 10/05/2021 à 01:01

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce dimanche en France pour réclamer au gouvernement plus d'ambition écologique, au moment même où la promesse présidentielle d'un référendum pour inscrire la protection du climat dans la Constitution semble s'essouffler. Selon la police, 46.918 personnes ont manifesté en France dont 8.500 à Paris.

Emmanuel Macron s'était engagé devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) à envoyer aux parlementaires leur proposition de modification de l'article 1er de la Constitution. Mais face aux réticences du Sénat, le JDD affirme que le président a renoncé au scrutin. De son côté, l'Élysée a assuré que la modification constitutionnelle n'était "en rien enterrée", sans évoquer toutefois de référendum.

Le chef de l'État a déclaré lors d'un déplacement à Strasbourg : "Ce dont je suis le garant c'est qu'il n'y aura pas d'abandon. Ce texte va vivre sa vie parlementaire, qui seule permet d'aller au référendum si les sénateurs et les députés s'accordent". Mais Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale avait prévenu que "si les choses restent en l'état, il ne pourra pas y avoir de référendum", avant d'ajouter qu'au Sénat "il y a une majorité plus conservatrice (...) sur les questions environnementales".

Dénoncer "un rendez-vous raté pour le climat"

Le projet stipule que la France "garantit la préservation de l'environnement, de la diversité biologique et de la lutte contre le dérèglement climatique". Or, la majorité sénatoriale rejette le terme "garantit", estimant qu'il donnerait à la préservation de l'environnement priorité sur les autres principes constitutionnels.

Malgré les propos rassurants de l'Élysée, les écologistes, les partis de gauche et les syndicats y ont vu une preuve de plus des reniements de l'exécutif. Ils ont manifesté pour dénoncer comme un "un rendez-vous raté pour le climat "la loi "climat et résilience" adoptée mardi à l'Assemblée.