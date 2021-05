publié le 09/05/2021 à 10:50

Près de 160 rassemblements sont organisés ce dimanche 9 mai à travers toute la France pour dénoncer le gâchis de la loi climat et résilience, votée mardi dernier par les députés. De nouvelles mesures, beaucoup plus ambitieuses, sont demandées.

"Cette marche est fondamentale", assure Camille Étienne, porte-parole du mouvement "On est prêt", invitée sur RTL. "Les scientifiques s'accordent pour dire qu'elle n'est pas à la hauteur, ni de l'urgence, ni de la promesse démocratique dont elle était l'enfant, la fameuse convention citoyenne pour le climat", ajoute-t-elle. "Donc il faut vraiment qu'on soit nombreux pour montrer qu'on n'est pas dupes et qu'on a réellement besoin aujourd'hui d'une loi climat à la hauteur".

Emmanuel Macron avait promis de reprendre, sans filtre, toutes les propositions des citoyens. Depuis la plupart ont été repoussées, amoindries voire supprimées. "C'est très grave qu'un président de la République ne soit pas capable de tenir sa parole. (…) Les citoyens font un travail assez remarquable et le président retourne ainsi sa veste. Cette loi prend en compte environ 10% des mesures, est-ce qu'on peut vraiment se satisfaire de 10% de démocratie ? Je n'en suis pas certaine", affirme Camille Étienne.