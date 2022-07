Enquête contre Éric Coquerel : "C'est un soulagement" déclare Sophie Tissier

Sophie Tissier, militante de gauche et ancienne figure des "gilets jaunes"

Après une plainte déposée le 4 juillet dernier par Sophie Tissier, ex-figure des "gilets jaunes", qui accuse Éric Coquerel d'un comportement très insistant et d'attouchements, le parquet de Paris a ouvert une enquête, ce mercredi, pour harcèlement et agression sexuels contre le président de la commission des Finances à l'Assemblée.

Au micro de RTL, Sophie Tissier se dit satisfaite : "C'est un soulagement parce que ça fait 8 ans que je porte ce fardeau, d'avoir été ostracisée, qu'on ne m'ait pas crue, qu'on ne m'ait pas entendue quand je me suis plainte à l'époque à plusieurs personnes."

Elle poursuit : "Moi je veux obtenir justice, que les violences dont j'ai été victime soient prises en compte par la justice, et que ce soit tiré au clair. La façon dont Mélenchon et Coquerel ont réagi, dans un déni total, en niant ma parole, en faisant comme si je n'avais rien dit et que c'était une broutille. Il va falloir qu'ils remettent en question leur façon de traiter les violences envers les femmes.

Sophie Tissier conclut en indiquant : "Ça faisait des années que je voulais en parler, la justice va pouvoir enquêter et je vais pouvoir m'exprimer".

