Accusations contre Éric Coquerel : qui est Sophie Tissier ?

Sophie Tissier, militante de gauche et ancienne figure des "gilets jaunes"

Fraîchement élu président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, le député de Seine-Saint-Denis Éric Coquerel a été accusé par Sophie Tissier d'avances insistantes et de gestes inappropriés remontants à 2014. Le député Insoumis a immédiatement nié les faits, tandis que la plaignante a déposé une plainte pour harcèlement sexuel ce lundi 04 juillet. Mais qui est cette figure des "gilets jaunes" qui fait trembler Éric Coquerel et La France insoumise ?

Née en 1979 en Auvergne, Sophie Tissier connaît une enfance compliquée. Comme elle l'explique dans son autobiographie du Club de Mediapart, elle fuit "le domicile familial au climat difficile" pour débuter des études d'audiovisuel et de cinéma à la Sorbonne. Elle travaille par la suite sur de nombreux plateaux télé, aussi bien chez France Télévisions que chez Canal +, mais est évincée de la chaîne cryptée en 2013 après avoir ouvertement critiqué le mode de fonctionnement de Vincent Bolloré.

Cet événement va pour elle coïncider avec le début de sa vie de militante. Elle s'engage alors pour dénoncer les conditions de travail des intermittents de l'audiovisuel, du spectacle et du cinéma et défendre leurs droits. Se définissant comme écoféministe, elle milite pour le droit des femmes et "contre le système politique issu du patriarcat".

Une fondatrice de mouvement

Elle va alors mettre en place de nombreux mouvements politiques. En 2013, elle fonde le réseau Touche Pas à Mon Intermittent.e, puis en 2016, elle se dit être à l'origine du mouvement Nuit Debout. L'année suivante, elle devient membre active de Stop Corruption et s'engage dans le collectif "1 mais pas 3 pour l'union à gauche entre Hamon et Melenchon".

Après avoir été une figure pacifiste du mouvement des "gilets jaunes", elle crée en 2020 "Force Jaune". Enfin, peu avant les élections législatives de 2022, elle fonde un collectif intitulé l'Union citoyenne pour la Liberté (UCPL) qui deviendra rapidement un parti politique. Elle se présente sous cette bannière dans la 10e circonscription de Paris, mais n'obtiendra que 0,45% des suffrages au premier tour.

