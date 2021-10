Gaz : les prix sans doute bloqués "jusqu'au 1er juillet", prévoit la Commission de régulation de l’énergie

Les prix de l'électricité ont-ils augmenté en 2021 ? "De 2%, assure Jean-François Carenco, Président de la Commission de régulation de l’énergie. Tout autre message est faux. Je dis aux jeunes Français qui grelotent chez eux : il faut faire attention, il y a des mesures qu'il faut prendre. Mais ils ne grelotent pas parce que le prix de l'électricité a augmenté".

Alors comment expliquer qu'un jeune (18-34 ans) sur deux ait du mal à régler ses factures ? "Ceux qui sont à l'électricité ont été augmentés de 2%", rappelle-t-il encore. En revanche, "ceux qui sont au gaz ont vu une augmentation incroyable, et donc c'est pour ça qu'il faut réagir. Le prix du gaz augmente parce qu'il touche l'Europe et l'Asie, parce qu'il y a moins de gaz, parce que la demande est trop forte. C'est un marché mondial, on achète le gaz à l'extérieur et celui qui vous le vend vous le vend plus cher".

"Il a été décidé que les prix du gaz étaient bloqués à partir du 1er novembre et je pense jusqu'au 1er juillet. On travaille beaucoup à l'application de cette mesure", annonce Jean-François Carenco. Si cette date n'est pas encore officielle, il estime qu'"à la fin ça va arriver".

"Quant au prix de l'électricité, il augmentera de pas plus de 4% en 2022, explique aussi le Président de la Commission de régulation de l’énergie (...) Je pense que c'est plutôt positif".