Une proposition de loi embarrassante et une audacieuse stratégie pour le RN. Ce mercredi, le Rassemblement national a émis une proposition de loi visant à mieux accompagner les femmes atteintes d'endométriose. Délicate pour une partie des autres groupes, elle pose la question de voter, ou non, une proposition de santé publique qui se trouve être une proposition du parti d'extrême droite. Ce texte prévoit d'accorder aux quelque 1,5 à 2,5 millions de femmes atteintes un statut d'affection de longue durée (ALD) "exonérante", avec prise en charge totale des soins. Il propose aussi d'accorder à celles qui le souhaitent un statut de travailleuse handicapée.

Quel que soit le sujet, quelle que soit la proposition, les députés de la majorité ont une ligne très claire : pas question de voter un texte soumis par le Rassemblement national. Pour les élus LR, en revanche, l'approche est différente : RN ou pas, ils voteront s'ils estiment qu'un texte fait avancer les choses. Encouragés par leur président, Olivier Marleix, une partie des députés LR, seul à avoir déposé des amendements, a ainsi voté sans réserve en commission des Affaires sociales cette proposition de loi RN sur l'endométriose.



Un premier pas vers de accords LR/RN ?

Celle-ci a finalement été rejetée, notamment par les députés du camp présidentiel. Le texte sera réexaminé en séance publique le 12 octobre et pourra compter sur les votes LR. "J'estime que, quand on est élu de la République, on est là pour faire avancer les choses, affirme la députée LR Isabelle Valentin, on ne fait pas que de la politique politicienne, notamment sur des sujets de santé publique".



Pour le président du groupe Renaissance, Sylvain Maillard, le texte du RN apporte pourtant de mauvaises réponses à un véritable sujet de société. "Ils oublient leur histoire et les anciens dirigeants de leur parti qui ont toujours mis une digue extrêmement forte avec le RN", regrette-t-il. Jean-Philippe Tanguy, du RN, se défend d'avoir mené un coup politique et estime que "les membres de la majorité se trompent lourdement en pensant porter préjudice au RN. Ils ne font que montrer leur sectarisme et le fait qu'ils ne sont pas dignes de gérer l'intérêt national", ajoute-t-il.

À gauche, on voit dans cette histoire les prémices de futurs accords entre LR et le RN et on reproche au RN de vouloir se donner une image de défenseur des droits des femmes, en reprenant en partie des propositions d'une résolution que la députée LFI Clémentine Autain avait fait adopter à l'unanimité en janvier 2022. Une partie des députés Nupes se sont abstenus à l'exception de certains comme l'écologiste Sandrine Rousseau qui ont voté contre.