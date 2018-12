publié le 05/12/2018 à 20:36

De quelle colère les "gilets jaunes" sont-ils le nom ? Depuis près d'un mois, les Français sont nombreux à se mobiliser dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux, contre la politique du gouvernement. La hausse des prix du carburant, prévue le 1er janvier, a été la goutte d'eau de trop et est venue amplifier le sentiment de ras-le-bol fiscal.



Voitures incendiées, boutiques pillées, mobilier urbain arraché... Les scènes de guérilla urbaine se sont produites, le 1er décembre. Face à cette situation devenue incontrôlable, le gouvernement a annoncé un moratoire, c'est-à-dire, une suspension de la hausse des taxes sur le carburant et des tarifs de l'électricité et du gaz. Des annonces suffisantes pour les "gilets jaunes" ?

À la suite de la prise de parole d'Édouard Philippe, les "gilets jaunes" ne se démobilisent pas. C'est pourquoi M6 enquête depuis des mois sur les "Français oubliés". Dès 21 heures, un documentaire inédit "Gilets jaunes, la colère des Français oubliés" sera diffusé sur M6, en partenariat avec RTL. À 23 heures, un débat est organisé en direct et animé par Bernard de La Villardière, avec Martial You, le chef du service économie de RTL.

Suivez en direct notre soirée spéciale "gilets jaunes"

21h19 - Malgré leurs 3.000 euros mensuels, Aurélie et son mari Anthony ne s'en sortent pas. Et les ennuis commencent très tôt dans le mois. "À partir du 12, on a tous les prélèvements qui démarrent. Le moindre petit incident de la vie a un impact énorme. Faut pas qu'il y ait un frigo qui lâche", explique Aurélie, qui s'est déjà privée de nourriture pour que ses enfants mangent à leur faim.

La mère de famille qui se prive de nourriture pour que ses enfants mangent. Bienvenu en France #DossierTabou — ¿ plumesdanges ¿ (@plumesdanges) 5 décembre 2018

21h14 - Quelle est cette France qui gronde ? Quelle est la marge de manoeuvre du gouvernement ? Que peut-il se passer demain ? C'est à ces questions que Dossier Tabou va tenter de répondre.



20h47 - Erwan, 40 ans, est chaudronnier en CDI près de Rennes. Avec son épouse Valérie, ils gagnent chaque mois 2.500 euros. À bout, le couple n'a pas hésité à rejoindre le mouvement des "gilets jaunes". "On va se battre, on va rester sur les barrages", assure Valérie devant les caméras de Dossier Tabou : "gilets jaunes", la colère des Français oubliés, à suivre dans quelques instants sur M6.







20h30 - Bonsoir et bienvenue dans ce live, soirée spéciale "gilets jaunes".