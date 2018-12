publié le 05/12/2018 à 19:47

"Bossez, donnez-nous de l'argent, payez, payez, par contre crevez la gueule ouverte on en a rien à foutre (sic)". Erwan, 40 ans, est chaudronnier en CDI près de Rennes. Avec son épouse Valérie, ils gagnent chaque mois 2.500 euros.



À bout, le couple n'a pas hésité à rejoindre le mouvement des "gilets jaunes". "On va se battre, on va rester sur les barrages", assure Valérie devant les caméras de Dossier Tabou : "gilets jaunes", la colère des Français oubliés, le documentaire diffusé ce mercredi 5 décembre sur M6.



"42,73 euros, voilà l'épargne qu'il nous reste. On est en banqueroute", confie Erwan en regardant ses comptes. "Ça me saoule de me dire que je ne peux même pas me payer mon canapé alors que je travaille comme une malade", ajoute Valérie, en larmes. "C'est vraiment dur".

"Dossier Tabou : gilets jaunes, la colère des Français oubliés"

Un témoignage à retrouver ce mercredi soir sur M6 lors de la soirée spéciale "gilets jaunes" réalisée en partenariat avec RTL. Après le documentaire sera diffusé à 23h Le Grand débat animé en direct par Bernard de La Villardière, où plusieurs députés, représentants du gouvernement, économistes et manifestants pourront échanger sur cette crise qui agite le pays depuis plusieurs semaines.