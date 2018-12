et AFP

publié le 05/12/2018 à 16:53

L'électorat du Rassemblement national soutient fortement le mouvement des "gilets jaunes" selon plusieurs études. Marine Le Pen, la présidente du parti, a dénoncé sur Twitter le manque de temps de parole lors du débat mercredi à l'Assemblée sur le plan du gouvernement de sortie de crise des "gilets jaunes".



"Cet après-midi, lors du débat à l'Assemblée nationale sur la crise des +gilets jaunes+, aucun temps de parole pour le Rassemblement national, premier parti d'opposition" a-t-elle écrit. Le RN, qui compte six députés à l'Assemblée, n'a pas de groupe politique, ce qui ne lui donne pas de droit automatique à un temps de parole.

Marine Le Pen considère que l'Assemblée nationale n'est "pas représentative" et réclame une réforme du mode de scrutin, actuellement majoritaire, pour qu'il devienne proportionnel.

Aux législatives de juin 2017, le FN (devenu RN en juin) avait obtenu 13,20% des suffrages au premier tour (8,75% au second) et finalement 8 sièges.

L'Assemblée a toutefois accordé cinq minutes de temps de parole aux non-inscrits et c'est cette fois-ci le député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle qui pourra s'exprimer. Les non-inscrits doivent "tourner" pour ces prises de parole.

