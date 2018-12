Emmanuel Macron présente ses vœux aux Français

publié le 31/12/2018 à 19:30

Crise des "gilets jaunes", affaire Benalla qui refait surface après de nouvelles révélations... La fin d'année est agitée pour Emmanuel Macron. Alors que le chef de l'État et son épouse Brigitte Macron reviennent d'un séjour de quelques jours au fort de Brégançon, l'un des lieux de villégiature présidentiels situé à Bormes-les-Mimosas (Var), le président va présenter ses vœux aux Français ce lundi 31 décembre à 20 heures.



Une allocution traditionnelle pour les locataires successifs de l'Élysée, qui se déroule cette année sous un climat social particulièrement tendu. Parallèlement à la diffusion du discours, des "gilets jaunes" ont d'ailleurs prévu de se retrouver sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris afin de rappeler à Emmanuel Macron la force de leur mobilisation.

Le 10 décembre, le président de la République s'était déjà adressé aux Français via la télévision, annonçant près de 10 milliards d'euros d'aides destinées à redonner du pouvoir d'achat et désamorcer la contestation sociale. Cette allocution avait été suivie par plus de 23 millions de téléspectateurs, un record pour un discours politique télévisé.

Revivez l'allocution d'Emmanuel Macron

20h30 - C'est la fin de ce direct. Merci d'avoir suivi l'allocution d'Emmanuel Macron sur RTL.fr. Bonne année 2019 à toutes et à tous.



20h16 - "Je suis au travail, fier de notre pays, fier de toutes les Françaises et de tous les Français", déterminé à mener tous les combats présents et à venir, parce que je crois en nous", conclut le chef de l'État.



20h14 - Pour son troisième vœu, Emmanuel Macron formule un souhait d'espoir "en notre avenir commun (...) Je crois que nous avons en nous une énergie salutaire, je crois que la France porte en elle un projet inédit."



20h12 - Dans une allusion aux "gilets jaunes", Emmanuel Macron évoque une "colère" qui "a dit une chose : nous ne sommes pas résignés", expliquant également que les résultats des réformes "ne peuvent pas être immédiats et l'impatience que je partage ne saurait justifier aucun renoncement".



Le Président a aussi évoqué les violences commises ces dernières semaines. "C'est tout simplement la négation de la France. Le peuple est souverain, il s'exprime lors des élections, il choisit des représentants qui font la loi, précisément parce que nous sommes un État de droit. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance, car j'attends de chacun ce respect indispensable à la vie en société."



20h10 - "Mon deuxième vœu est un vœu de dignité. Je suis profondément convaincu que chaque citoyen est nécessaire pour le projet de la Nation. Nombre de nos concitoyens ne se sentent pas respectés, considérés", développe Emmanuel Macron, citant en guise d'exemple les mères de famille élevant seules leurs enfants, les agriculteurs ou encore les retraités modestes. "D'évidence, nos institutions doivent continuer à évoluer", glisse aussi le Président.



20h07 - Emmanuel Macron dit formuler trois vœux pour 2019. "D'abord un vœu de vérité (...) On ne bâtit rien sur des mensonges". Le débat national qui s'ouvre, doit permettre de "parler vrai", rajoute-t-il pour son premier vœu. Emmanuel Macron déclare aussi qu'il écrira aux Français "dans quelques jours" afin de préciser les contours de ce débat national qui répond à la crise des "gilets jaunes".



20h06 - Le Président dit vouloir "remettre l'homme au cœur de ce projet contemporain". "Telle est à mes yeux la leçon de 2018 : nous voulons changer les choses pour vivre mieux".



20h04 - "Une colère a éclaté qui venait de loin, contre les injustices (...), contre un système administratif", poursuit Emmanuel Macron.



20h01 - Le chef de l'État ouvre son allocution par le sujet de la paix et dit avoir porté au cours de l'année écoulée "la voix de la France pour la paix. Le Premier ministre, avec son gouvernement, le Parlement, ont fait beaucoup pour la paix".



20h00 - Debout, Emmanuel Macron se dit "heureux de vous présenter tous (ses) vœux pour l'année qui s'ouvre".



19h44 - La séquence, déjà enregistrée, devrait durer une quinzaine de minutes.

19h30 - Bienvenue dans notre direct. Emmanuel Macron s'adressera aux Français sur les coups de 20 heures, quelques heures avant de basculer en 2019.