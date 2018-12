publié le 31/12/2018 à 08:18

Qu'attendent les Républicains des vœux présidentiels prononcés par Emmanuel Macron ce lundi 31 décembre ? "Il doit démontrer qu'il va mettre fin au mépris, à l'arrogance et au mensonge, et qu'il change sa politique", affirme Laurence Sailliet, porte-parole du parti de droite.



"S'exprimer à tort à et à travers en ayant autant de mépris pour les Français, c'est un véritable problème", poursuit-elle. Laurence Sailliet estime que lors de ses prises de parole, le chef de l'État "a blessé un certain nombre de Français. Et quand on est Président, on n'a pas le droit de le faire".



La porte-parole des Républicains est également revenue sur les vacances du chef de l'État, aperçu avec son épouse Brigitte dans les rues de Saint-Tropez il y a quelques jours. "Ce n'était pas une bonne idée car tout compte dans ces moments. Saint-Tropez est un symbole de la France qui réussit, et ce n'est pas une bonne idée d'aller dans un endroit qui donne cette image. Il a le droit de se reposer, de prendre des vacances, mais il faut réfléchir", insiste-t-elle.