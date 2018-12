et AFP

publié le 31/12/2018 à 13:30

Le président de la République Emmanuel Macron a séjourné quatre jours au fort de Brégançon (Var) où des "gilets jaunes" avaient tenté jeudi sans succès de s'introduire, a indiqué le maire de Bormes-les-Mimosas François Arizzi sur sa page Facebook.



"Il fait bon vivre à Bormes-les-Mimosas. Le couple présidentiel est venu passer quelques jours au fort de Brégançon. Le président de la République Emmanuel Macron a souhaité adresser un message aux Borméennes et Borméens", écrit le maire sur sa page Facebook.

L'Élysée, qui n'avait pas souhaité communiquer le lieu de résidence du couple présidentiel pendant ces quelques jours de vacances, a confirmé ce lundi sa présence au fort de Brégançon. "Le président est venu dimanche en soirée à la mairie de Bormes pour signer le livre d'or", a précisé à l'AFP un responsable de cette commune balnéaire sur laquelle se trouve la résidence des présidents de la République française.

Dans son message, le chef de l'État remercie les habitants et leur maire. "Ces quatre jours parmi vous de réflexion, de lecture et de promenade ont accompagné avec bonheur cette fin d'année", a écrit Emmanuel Macron. "C'est toujours avec le même plaisir que nous descendons à Brégançon", a-t-il ajouté, avant de présenter ses vœux pour 2019 "aux Borméennes et aux Borméens".



Jeudi 27 décembre dans l'après-midi, une quarantaine de "gilets jaunes" avaient tenté sans succès de s'approcher du fort de Brégançon, empêchés par un cordon de gendarmes. Le président avait été aperçu le lendemain à Saint-Tropez en compagnie de son épouse Brigitte Macron.